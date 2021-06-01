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楊思琦派傳單被當透明

2021-06-01 列印
■楊思琦站在街頭派傳單。
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　　楊思琦和康子妮早前參與ViuTV真人騷《中女唔易做》，港姐冠軍出身的思琦要在街上為眼鏡店派傳單，卻遭不少途人無視，又要自製宣傳牌，事後坦言這份工作「一啲都唔簡單」！康子妮則試做食店侍應，遇上難頂食客，搞到當眾落淚！



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