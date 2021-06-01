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玄彬自勉有良方

2021-06-01 列印
■「That's life」是玄彬的座右銘。
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　　韓劇《愛的逼降》男神玄彬早前首度參與設計珠寶首飾，與周大福聯乘推出「玄彬925」系列，作品的點題理念是「That's Life」，「925」則代表他的生日：9月25日。玄彬說：「That's life即『人生沒甚麼大不了』……生活有時會疲倦或困難，每想到這句話，我就會重拾自信。」



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