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姜濤再現身：抱歉讓大家擔心

2021-06-01 列印
■濾鏡下的姜濤「面目全非」。
■姜濤分享站在露台的新相。
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　　MIRROR成員姜濤疑壓力爆煲，上月20日在社交網「放負」稱「厭倦一切」，經理人花姐（黃慧君）其後代澄清，指他只是身體不適。

　　姜濤昨日終貼新相「現身」，他留言道：「假期結束，沒事了。抱歉讓大家擔心了。」姜濤亦分享戴着口罩在酒店露台的照片，其後在限時動態玩濾鏡短片，模仿隊友陳卓賢（Ian）及呂爵安（Edan）唱歌，雖然「面目全非」，但看來心情大靚，粉絲紛表示放下心頭大石，而姜濤的下唇有似是已結疤的傷痕或朱古力碎屑！



　　另外，ERROR隊長「肥仔」梁業與拍拖8年的初戀女友阿芬早前分手，他在社交網限時動態表示：「多謝阿芬咁多年嘅陪伴……我哋會繼續支持對方」而肥仔和阿芬以往曾分手及復合。圖：網上圖片

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