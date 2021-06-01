﻿傳跟洪永城C君組製作公司 曾志偉染指TVB劇組 推「自家」新劇

68歲嘅曾志偉今年初強勢回歸TVB做副總經理兼行政委員會特別顧問，奉命掌管及改革Out晒嘅綜藝節目。志偉「收復失地」3個月，「死敵」余詠珊何哲圖夫婦敗走，正當大家以為「有線幫」冇得留低時，余詠珊昔日愛將洪永城(Tony)突然「升呢」做新劇《凶宅清潔師》監製、編審及男一，可以身兼三大要職，外傳因為曾志偉秘密染指TVB戲劇組給予「親信」機會。日前劇集在尖沙咀拍外景，冇份拍但喺現場監場的Tony就否認《凶》劇同志偉有關。原來一向百足咁多爪嘅曾志偉，已跟香港史上首套BL劇《大叔的愛》監製兼編審盧思麟（Tommy）及創意無限嘅C君(鄭詩君)成立「勞詩動眾」媒體製作公司，洪永城係團隊要員經常坐埋開會掟故仔，度劇本至三更半夜，然後Sell畀電視台，曾志偉及Tommy最愛Tony嘅新思維及C君嘅鬼才。懸疑驚悚劇《凶宅清潔師》屬「勞詩動眾」產物，由曾志偉低調喺背後發功力推下撮成好事，是TVB拍攝中的13集外判網劇。劇情講述新潮法師洪永城、李成昌及歐陽偉豪(Ben Sir)為客人清潔凶宅，慢慢搵出十幾年前，因為鬼怪事件搞到屋主家破人亡嘅原因。由於題材創新，更被TVB視為《今宵大廈》後突圍嘅神劇。Tony監場原先《凶》劇由「勞詩動眾」的盧思麟及洪永城雙監製，Tony順理成章做埋「男一」，C君就主演兼編審。不過，Tony唔想「身份」太張揚，好快將自己除名，仲喺IG上載跟盧思麟及C君合照交代：「介紹返，呢兩位我大佬，兩位都係編審同監製，左邊嗰個C爺教我講嘢，右邊嗰個盧生教我做嘢。至於我，係負責買下午茶嘅，晏啲食乜？」變身幕後指揮嘅Tony日前現身尖沙咀外景場地打點，目及吓傅嘉莉及Ben Sir拍攝情況，相當緊張。Tony強調唔想以監製做噱頭，反而着重劇本要紮實。對於盛傳劇集同曾志偉有關？Tony即尷尬避談：「總之套劇唔關曾志偉事，盧思麟係By Project做，我亦唔方面交代勞詩動眾嘅股東情況。」C君邀拍當日拍攝場口講述半紅不黑嘅KOL傅嘉莉(Kelly)為咗求Ben Sir合作，喺車門及車內同幾位助手拉拉扯扯，唔畀Ben Sir離開。作為女一嘅Kelly好進取，唔止晒腿及纖腰，仲喺大熱天氣下喪跑、起飛腳，仲攬住阮政鋒相當入戲。她對本報記者說：「為咗保持fit爆狀態冇啖好食，好慘。」而着住西裝嘅Ben Sir熱到流晒汗，仲話可以同年輕人團隊合作好開心。問到可有改吓劇本？他即說：「我邊敢改呀？呢次係最多戲份嘅角色，試過想改少少台詞嚟寸吓闊太，但編審C君話，劇情係要硬食富豪畀你嘅嘴臉，咁講出道理來，我咪要投降囉。」Ben Sir透露C君找他拍劇，「佢話一路寫一路諗住我，大家從未合作過，可能腦電波有共鳴，佢提我眼神要堅定啲，拍呢套劇學到好多嘢，我對佢好有信心，亦知道洪永城係監製，反而冇理過創作團隊背景。」Ben Sir仲大讚劇集得意位係唔使有真鬼，靠氣氛嚟打造懸疑及驚嚇性都好吸引。採訪：方騫平 攝影：梁志明