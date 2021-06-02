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深田恭子患適應障礙停工 獲男友貼身照顧

2021-06-02 列印
■深田恭子因患上適應障礙症而要停工。
■恭子被拍到與男友撐枱腳後離開，證情未變。
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　　38歲日本女星深田恭子今年入行25周年，但上周三突然宣佈因患上適應障礙症而要停工休養，日本不少媒體都懷疑她是否與富豪男友杉本宏感情出現問題，有指恭子一直想結婚，但曾兩度婚姻失敗的杉本宏卻不想結婚，因而情變。不過，據爆料雜誌《女性自身》報道，在恭子宣佈停工前幾天，仍與男友一起外出歎壽司，證實情未變。

　　該雜誌又指，杉本宏知道恭子患上適應障礙症後，經常到她的住所過夜照顧恭子，過着半同居生活。而另有日媒表示，恭子所屬的堀事務所，因杉本已結過兩次婚，更被指曾有外遇，因而反對恭子這段情，令恭子感到極大壓力，因而患上適應障礙症。



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