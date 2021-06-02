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玄彬傳明年娶孫藝珍 事務所未回應

2021-06-02 列印
■玄彬與孫藝珍傳婚訊，但雙方事務所沒有回應。
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　　大熱韓劇《愛的逼降》男女主角玄彬與孫藝珍今年初承認拍拖，已多次傳出好事近，昨日有一名自稱是道具組人員的網民在討論區留言，指在片場無意中聽到玄彬有意結婚的消息，指玄彬將於明年暫停工作籌備婚禮。

　　該名工作人員自稱是玄彬的fans，又大讚他為人十分好等等。由於韓國並沒有傳媒報道有關消息，二人的事務所對結婚傳聞也未有回應，該網民其後亦刪除留言，令外界質疑可信性。



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