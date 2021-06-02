44歲的康子妮（Lily）最近首次拍攝真人騷《中女唔易做》，節目中挑戰做米線店服務員，結果因壓力搞到爆喊，令她更明白勞動階層辛酸。不過她完全唔介意做中女，反而好享受更有自我價值的自己，因02年跟林曉峰結婚後，只識照顧家庭而忽略自己需要，她承認最終離婚展開新生活，跟更了解自己有關。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 服裝：YLY studioLily笑言18歲做售貨員已被誤當30多歲，做中女完全唔介意，但曾經介意過演媽咪角色，「有人叫我拍劇做鍾嘉欣阿媽，我啱啱生完個大仔就做鍾嘉欣阿媽！？咁快！我哋差唔多大喎！到今時今日冇乜所謂，都豁咗出去。（o依家搵你？）咁夠膽好嘢！我即刻做呀！」做服務員感受深Lily好享受中女階段更加了解自己，更因而有了離婚決定，「兩年前，做鄭伊健個巡迴騷，收工同啲樂手去飲嘢，喺pub人哋問我飲咩？我停咗幾秒都答唔到，想答橙汁又驚好娘，我真係唔知自己想飲乜，嗰吓我醒一醒，咁簡單問題諗咁耐，同埋係冇答案㗎！於是我開始發掘多啲自己，同自己傾多啲偈。（婚姻都因為咁樣有改變，清楚自己想要啲咩？）當然係有影響啦！每個階段同每個經歷都會產生啲嘢令我去諗。如果唔係演唱會有番小小生機，我疊埋心水係咁就一世，冇諗過自己可以再創造啲咩嘢，家庭係好重要，但其實你冇咗自己。」拍《中女》做「譚仔姐姐」，令Lily感受好深，「有個客不停話我落錯單，搞到店長出嚟幫我解圍，平息唔到佢憤怒，我就坐埋一邊喊，好內疚驚返一日工搞到佢哋冇生意，教我嘢嘅姐姐走埋嚟安慰我，叫我要放鬆，嗰吓覺得我讀咁多書，竟然控制唔到個情況，芝麻綠豆嘅事睇到咁大，反而姐姐冇我咁高學歷睇嘢好闊，我好佩服佢。佢哋受壓程度唔會比我哋低，好似手板眼見工作，其實好多嘢要兼顧，自己之前好自大，今次係個好好嘅經驗，所有勞動階層承受好多壓力，我o依家明白多啲，入到餐廳會體諒多咗。」