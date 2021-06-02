「播音天王」李我設靈 蕭湘稱亡夫安詳離世

「播音天王」李我於上月5日與世長辭，享年102歲，家人昨日為他設靈，將於今日舉行出殯及火化儀式。由於李我叔生前沒宗教信仰，喪禮不設任何宗教儀式。而李我叔為人豁達，不拘小節，遺體火化後，骨灰將會採綠色殯儀撒在紀念花園。當記者到靈堂鞠躬致意後，李我叔的遺孀蕭湘雙手合十的不停說感激，原本不想受訪的她禮貌的說了幾句，表示李我叔生前好好彩，直至離開之際都很安詳，生前的數個月經常進出醫院，但頭腦很清晰，沒有老人病。到場弔唁的有阮兆輝、丁羽、鄧英敏、洪朝豐等。洪朝豐稱是陪老師溫志鵬前來，本身不認識也沒見過李我叔，問他身體狀況時，洪朝豐只道多謝關心。