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范振鋒李思欣夫妻檔　疫巿創商機收入達六位數

2021-06-02 列印
■范振鋒與李思欣在疫巿下，創造新商機。
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　　范振鋒、李思欣昨日夫妻檔出席帶貨活動，表示參與數月，初時是搵不到食，到後來與KOL合作才發掘到商機，夫妻檔合作收入總算可觀，大概有六位數字。思欣稱司儀工作因疫情全面暫停，自己也好久未出席活動，幸好其美容院生意在重開之後生意不錯，已恢復到疫情前的市況，算是找到了出路。問可會回內地賺錢？范振鋒稱要隔離比較困難，如果要舉家將重心搬到內地，由於自己有電台工作，因此也較難成行。

　　提到電台前輩薛家燕抱孫，范振鋒笑言已恭喜對方：「記得與家燕姐錄影節目是公佈前一日，已舉行派對為她慶祝，送上禮物及祝福，但節目上家燕姐叫我們扮未知先，所以錄節目時都幾困難。」



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