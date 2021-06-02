﻿紙戒指求婚變《逆天》劇情 陳展鵬笑言要收版權費

陳展鵬和林夏薇昨日出席合演劇集《逆天奇案》宣傳活動，席間公佈該劇收視佳績，上周七天跨平台收視有26.6點，是今年兩線劇集一周收視冠軍，第11集更錄得27.7點，是今年兩線劇單集收視冠軍！展鵬在劇中摺紙戒指向薇薇求婚的橋段，是借鏡他向太太單文柔求婚的真實故事，他在活動上再送紙戒指給薇薇，並笑言比當年向太太求婚的紙戒指更大呢！陳展鵬昨日指《逆天奇案》的編審看過他的故事，估不到自己的故事有這麼多人看，該場求婚戲在社交平台有100萬人看過，並成為熱門搜尋，展鵬笑言應該收版權費及可轉行度橋，又指紙戒指上可以寫字，但拒透露當年求婚時在紙戒指寫了甚麼，笑言起碼寫一層樓！薇薇表示不知道展鵬的故事，並說該劇收視好，希望可以食飯慶祝！馮盈盈食素變「無欲無求」同場的馮盈盈透露，本月10及11日分別是西曆及農曆27歲生日，適逢該劇大結局，笑言將農曆生日願望送給《逆》劇，希望收視再創新高！她將會和家人吃飯慶祝，最近轉吃素的她表示，以前追求欲望，現時則「無欲無求」，吃素個多月後自己變得心境平和。問到可有男仔約會？盈盈笑稱都有，但她比較忙，不必要的約會就難以遷就時間，加上吃素，沒有人約她。問她是否嚇走追求者？她笑言吃素不會嚇走追求者，但會嚇走「食肉獸」！盈盈又透露，她在《好聲好戲》的畢業作品將於本月6日播出，是她與陳自瑤及張振朗為外語片《侏羅紀世界》配音，她指難度好高，對白不多亦花上兩個多小時，陳自瑤更花了6個小時！另外，談到王祖藍在節目中批評盈盈不懂得抽離角色，質疑她是否適合在娛圈工作。盈盈昨日指王祖藍是很體貼的高層，事後亦在社交平台拍片解釋清楚，只想她紓解壓力，是為她好。