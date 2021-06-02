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﻿胡楓要登報尋四哥上紅館

2021-06-02 列印
■修哥笑言怕嚇走四哥！
■修哥、曾江和Joe Junior笑談如何尋找四哥。
■Joe Junior晒與四哥的合照。
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  胡楓（修哥）將於本月19日舉行紅館演唱會，他昨日聯同曾江及Joe Junior晤傳媒，笑談要登報尋「四哥」謝賢，希望繼《四個小生去旅行》後，能再在演唱會聚首！修哥指四哥沒聽他的電話，Joe哥就即場展示，兩星期前和太太飲茶時撞見四哥拍的合照，強調有相為證，四哥好Fit呢！

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