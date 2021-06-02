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﻿利穎怡行山戰衣有「凸」色

2021-06-02 列印
■利穎怡的性感裝束，成為網民焦點。
■利穎怡欣然與牛牛合照留念！
■利穎怡不時分享靚相益粉絲。
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        《東張西望》索主持利穎怡不時在社交網分享靚相，性感度每成為網民焦點，她昨日再度派「冰淇淋」益粉絲，以性感低胸行山Look登場！

現年33歲的人妻利穎怡留言道「活着，就要逢山開路，遇水架橋」，並說在「2021下半年，請多多指教」，不少網民的焦點就放在她的激凸運動Look上，利穎怡亦提醒網民，行山要帶備帽子和飲用水呢！圖：網上圖片

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