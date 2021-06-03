韓國女星韓藝瑟早前在其社交網公開新戀情，大晒新男友柳成宰的照片，但隨即惹來是非，男友被指曾做過牛郎及軟飯王外，昨日更有爆料網指柳成宰專向有夫之婦或失婚婦人埋手。韓藝瑟公開有新男友後，被爆料其男友是比她少10歲，曾參演話劇的柳成宰，現時已離開演藝界。其後柳成宰更被揭曾在夜店任職牛郎，又被指騙過多名女子感情。而韓藝瑟極力否認，更在直播中反擊爆料記者。昨日柳成宰再被爆料，韓國著名爆料媒體《Dispatch》指他曾做牛郎，更被多名闊太包養，是名軟飯王！《Dispatch》指多名人士向他們爆料，指柳成宰曾在非法經營的夜店當牛郎，專向有夫之婦或失婚婦人埋手，從而獲得金錢支援，已有多名女子中招。而柳成宰與韓藝瑟是在該非法夜店認識，之後他就辭去了牛郎工作。