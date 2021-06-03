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石原婚後首劇收視仆直傳提早收檔

2021-06-03 列印
■石原聰美婚後首部劇集收視口碑皆差。
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　　日本女星石原聰美去年宣佈下嫁圈外人之後，今年春天回歸熒幕，夥拍綾野剛演出現正播放的NTV台新劇《戀愛要夠Deep》，但開播以來一直收視欠佳，除了首播有10.5%雙位數字之後，全部只得單位數收視，上周更只得7.4%。觀眾鬧爆劇本極差，更稱該劇為踏入令和時代後最差劇集！據指該劇原定有10集，現被減至第九集就大結局。

　　NTV今季推出的三套劇集均屬大卡士，除了石原外，還有廣瀨鈴配櫻井翔的《涅墨西斯》及有村架純的《趣劇開始了》，但收視全軍覆沒。



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