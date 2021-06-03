石原婚後首劇收視仆直傳提早收檔

所謂齊心就事成，工商界為谷針，近日紛紛推出大抽獎，鼓勵市民盡快接種新冠疫苗，數日之間，獎品之多，令人眼花撩亂，當中以千萬元住宅單位最矚目，而一百萬元免簽帳額也十分吸引，港鐵全年通車票亦很實用，更有讓愛酒人士心花怒放的免費任飲……相信在九月之前，香港會變成「抽獎之都」，大禮不停送出。但抽獎次數太多，市民要四處登記，各舉辦者亦要花費人力，各大商會是時候負起統籌的角色。 打了針的市民，中獎機會多籮籮，當然開心，但想起要這裏登記，那裏登記，難免花費時間。為了方便市民，最理想的安排，是各大公司把獎賞大禮交由一個機構統籌，收集所有獎品之後，舉行一次過「超級大抽獎」。這個安排好處甚多︰首...

2021-06-03