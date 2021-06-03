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李麗珍喪母缺席電影首映 朱栢康擔心拍檔心情

2021-06-03 列印
■李麗珍因家事而缺席《濁水漂流》首映禮。劇照
■朱栢康與蔡思韵望疫情快完結。
■李麗珍最後一次公開露面是4月在《濁水漂流》的亞洲首映記者會。
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　　電影《濁水漂流》前晚舉行慈善首映禮，主演李麗珍去年父親離世後不足一年，母親亦在日前逝世，對珍妹打擊沉重，她前晚以家中有事為由缺席；有份主演的朱栢康擔心對方情況，望她有充足休息調整心情。同片的蔡思韵希望李麗珍保重身體，快回復心情及節哀。

　　朱栢康受訪期間一度失蹤，原來他血糖低要走開吃小食補充血糖。提到政府考慮在第五波疫情時限制未打疫苗者入戲院，問到會否影響票房？朱栢康相信有少少，但打針無得逼，視乎普羅大眾意願，他覺得隨心就好。蔡思韵則謂疫情影響全世界，惟有聽天由命，希望會好轉，她原本要到台灣拍戲亦因當地疫情而延期。



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