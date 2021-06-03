疑被爆曾出軌 涉撩女做SP Edan為負面新聞聯絡舊愛

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前疑被舊愛暗示曾出軌，更有網民上載聲稱疑是他以露骨言詞挑逗女友人做SP（性伴）的對話截圖。連串負面新聞爆出後，Edan以不希望會影響任何人為由，不回應不澄清，昨日出席公開活動就坦言有為報道感到不開心，但未有開腔直接言明傳言真偽。呂爵安（Edan）昨日聯同MIRROR隊友盧瀚霆（Anson Lo）和陳卓賢（Ian），出席《Never Give Up》網上慈善演唱會發佈會，即場示範「精神健康操」及分享減壓方法，並指若朋友遇到情緒問題時，最重要的是陪伴對方和細心聆聽。「一班兄弟都好支持我」Edan被問及早前爆出連串負面新聞時，舊愛疑暗示他曾出軌，其後網上瘋傳疑是他挑逗女友人做SP的露骨言詞截圖。Edan坦言看到有關報道後有感到不開心，但過了幾天已沒事，日後會專心工作。問到有否為此而聯絡舊愛？Edan說：「有溝通過，我不希望影響他們，見到新聞都會有不開心，但作為公眾人物會調整心態，也知道很多人關心我。（你擔心影響形象嗎？）擔心都無辦法，唯有做好自己，一班兄弟都好支持我。（日後在網上留言時會更慎言？）不回應了，多謝大家關心。」談到MIRROR隊友姜濤早前疑因壓力爆煲在網上留言「放負」，日前已貼新相「報平安」。Edan昨日指姜濤情況OK，放完假已投入工作，大家不用擔心；Anson Lo則指姜濤需要私人空間，遇到壓力時要時間自行沉澱，默默在他身邊支持和陪伴已足夠；Ian笑指姜濤比以前更開朗！另外，ViuTV節目《調教你MIRROR》前晚播出新預告片段，可見多位MIRROR成員哭成淚人，Edan則最冷靜，連眼紅紅也欠奉，他亦說：「冇MIRROR我們甚麼都不是！」姜濤則攬實Anson Lo痛哭，並說：「我真係好希望MIRROR好囉！