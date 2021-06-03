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舉V賣萌吸Like 超蓮滑水晒靚腿

2021-06-03 列印
■超蓮在車廂中風騷舉起V字手勢！
■超蓮大方分享素顏近攝相片。
■超蓮滑水技巧不俗。
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　　賭王何鴻燊三房千金何超蓮昨於社交網，分享滑水後自拍的素顏近攝相片和限時動態短片，她留言道：「滑水，還有陽光呢！」只見髮尾未乾的她，在車廂中風騷舉V賣萌，吸引不少網友留言讚好，更有網友覺得她與鍾欣潼（阿嬌）「撞樣」，有人就笑指她貌似方力申，截稿前已獲逾1.4萬個Like！

　　盛傳與男友竇驍秘婚兼懷孕的超蓮，在上載的短片中，可見腰肢仍纖幼，似要粉碎傳言。超蓮分享了女友人滑水的情況，女友人亦在社交網貼出超蓮滑水的短片，可見她技巧不俗，但有網友就錯重點，被她的長腿吸住了目光！圖：網上圖片

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