舉V賣萌吸Like 超蓮滑水晒靚腿

賭王何鴻燊三房千金何超蓮昨於社交網，分享滑水後自拍的素顏近攝相片和限時動態短片，她留言道：「滑水，還有陽光呢！」只見髮尾未乾的她，在車廂中風騷舉V賣萌，吸引不少網友留言讚好，更有網友覺得她與鍾欣潼（阿嬌）「撞樣」，有人就笑指她貌似方力申，截稿前已獲逾1.4萬個Like！盛傳與男友竇驍秘婚兼懷孕的超蓮，在上載的短片中，可見腰肢仍纖幼，似要粉碎傳言。超蓮分享了女友人滑水的情況，女友人亦在社交網貼出超蓮滑水的短片，可見她技巧不俗，但有網友就錯重點，被她的長腿吸住了目光！圖：網上圖片