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紗榮子拖馬賣Bra行「股」惑

2021-06-03 列印
■紗榮子做「影後」，其實有「股」惑。
■紗榮子豪晒「事業線」。
■紗榮子拖着馬匹拍宣傳照。
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　　現年34歲的失婚日本女星紗榮子，上年被揭與時年17歲的歌手YOSHI相戀，但因遭家人和事務所極力反對而分手。為前夫誕下兩子的紗榮子在今年4月驚喜現身《東大特訓班2》，人氣再度急升，獲內衣品牌邀請做代言人影靚相吸客。紗榮子以多套性感內衣Look登場益粉絲，並到旗下牧場取景，整輯靚相散發田園氣息，當中有拖着馬匹及行「股」惑的造型！圖：網上圖片

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