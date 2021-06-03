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同500萬辣跑鬥快 伊健有索女埋身

2021-06-03 列印
　　鄭伊健早前獲以代言人身份拍攝廣告當日，有索女拍檔兼有飛奔鏡頭晒招牌長髮！

　　伊健亦獲安排坐上價值500萬的超級跑車登場，但因保險及安全考慮，伊健只可以坐在車廂內拍攝，有得睇無得「駛」！導演要求伊健拍攝與辣跑競賽鏡頭，伊健說：「我有熱身和拉筋，只負責跑，好輕鬆，最辛苦係成隊Crew帶埋器材跟住我跑，來回跑咗好多次！」

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