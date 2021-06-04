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YoYo奪冠感意外 ﻿王祖藍﻿﻿預告《好聲》添食﻿

2021-06-04 列印
■YoYo稱自己的表現亦獲女兒稱讚。
■《好聲好戲》台前幕後出席謝師宴。
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　　TVB首席創意官王祖藍前晚透露，藝人挑戰配音技巧真人騷《好聲好戲》勢添食第二季，並擬邀更多！

　　王祖藍、陳自瑤（YoYo）、馮盈盈及眾配音員，前晚齊出席《好聲好戲》謝師宴，對於《好》大受歡迎，問祖藍會否開拍第二季？他說徇眾要求下看來要開始籌備，相信形式會有轉變，但台慶前不會播出第二季。祖藍指還有多位神級配音員未露面，例如曾是梅艷芳御用配音員、馮盈盈的老師龍寶鈿，望下季能邀得對方出山。



　　YoYo則談到，奪得《好》總冠軍是意外收穫，配音難度甚高，過程頗艱辛，除感謝導師及評判鼓勵外，特別要多謝觀眾及粉絲支持，他們的留言更令她感動到喊！

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