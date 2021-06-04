TVB首席創意官王祖藍前晚透露，藝人挑戰配音技巧真人騷《好聲好戲》勢添食第二季，並擬邀更多！王祖藍、陳自瑤（YoYo）、馮盈盈及眾配音員，前晚齊出席《好聲好戲》謝師宴，對於《好》大受歡迎，問祖藍會否開拍第二季？他說徇眾要求下看來要開始籌備，相信形式會有轉變，但台慶前不會播出第二季。祖藍指還有多位神級配音員未露面，例如曾是梅艷芳御用配音員、馮盈盈的老師龍寶鈿，望下季能邀得對方出山。YoYo則談到，奪得《好》總冠軍是意外收穫，配音難度甚高，過程頗艱辛，除感謝導師及評判鼓勵外，特別要多謝觀眾及粉絲支持，他們的留言更令她感動到喊！