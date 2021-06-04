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[email protected]感激粉絲撐新歌

2021-06-04 列印
■Jeremy的新歌MV獲粉絲好評。
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　　MIRROR成員李駿傑（Jeremy）日前在個人短片頻道，推出Solo新歌《夢言》MV，至昨晚截稿前已有近15萬點擊！Jeremy特別撰文感謝共同創作該曲的應智越（細貓）、粉絲及一班捱義氣幫忙的好友！卻惹來「密友」、隊友邱士縉（Stanley）呷醋留言道：「所以真係冇打算我畀靈感你？」更以「情已逝」來「投訴」未獲回覆呢！



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