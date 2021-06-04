撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 形象：Man Wing（朱康） 髮型：[email protected]（朱康）、[email protected]
化妝：Maggie Lee（朱康）、WiLLWong 場地：Campfire Collaborative Space
Cecilia雖然初次跟導演合作，但早已試過一齊跳舞，「我嗰時係中學生，Jun係大學生，我哋喺一個跳現代舞嘅活動合作，一齊玩一齊跳舞認識，咁多年冇見，我都有睇佢作品《翠絲》，我casting呢套戲相認番，好有趣好多年冇見，casting嗰陣都有個熟悉感。」
演技出色真假難分
為了演露宿者，朱康除了到深水埗觀察露宿者生活狀態外，更專登為角色捱住餓在一周內激減廿磅，「我個方法咪唔食嘢，一日食一個蘋果，我住好近山，每朝跑山，會跑45分鐘至1個鐘，會check住心跳，去到禮拜尾喺個山度見暈，就跑番平地，個幾禮拜後都達標，開拍冇力就開始食番啲菜。（蔡：破地獄場戲佢差啲暈！）因為keep住食好少嘢，減到我都覺得黐線，朋友話『你勁過Christian Bale，佢收幾多錢你收幾多錢，你都可以做到你仲唔係勁過佢』，去到破地獄嗰場真係暈，雖然體力上唔需要好多，但係腦消耗，你嘅集中，咁長時間拍攝真係好辛苦。」
講到跟吳鎮宇和謝君豪合作，Cecilia指鎮宇哥演技出色到真假難分，「佢喺現場就算唔係拍緊，會唔夠膽靠近佢，佢唔出聲好專注喺角色度，但係去到慶功宴佢成個小朋友咁，好講得笑同我哋玩埋一堆，完全係兩個人，原來嗰陣係角色嚟。」朱康就感激君豪哥多次相救，「用佢個角色嘅選擇去救咗我，有時慢咗（節奏）你唔知，佢可以帶到你喺番個正軌度，喺片場君豪哥係好take care我哋，好主動親近我哋傾偈。」