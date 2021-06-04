姚子羚慶幸母親避過台灣爆疫

姚子羚和陳展鵬等藝人，昨日齊出席節目《500日後》宣傳活動，公關人員指原定出席的黄翠如因工作未能趕及出席。子羚透露，其母到台灣探親及睇醫生，卻因疫情滯留在當地逾一年，很感恩台灣爆發新一波疫情前其母已返港。展鵬的女兒「小豬比」早前與陳敏之的仔仔拖手仔，有網民提議他們「對親家」，展鵬笑言小朋友「交往」要看定一點，拖手仔沒問題，他亦不會呷醋，因女兒拖他的手較多。