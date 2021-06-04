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陳曉華陳楨怡見千雪變粉絲

2021-06-04 列印
■陳曉華（左）和陳楨怡暢談近況。
■朱千雪暫未有計劃再拍劇。
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　　朱千雪、陳曉華和陳楨怡等港姐師姊妹，昨日齊出席應屆港姐競選「最後召集」記者會，曉華和楨怡見到師姐朱千雪即變小粉絲！朱千雪參選至今已九年，坦言港姐的訓練在任何行業也用得着，亦樂意做提名人。談到婚後「幸福肥」，千雪稱可能因工作關係少郁動，笑言沒有本事再在觀眾面前穿泳衣示眾。

　　曉華透露最近積極減肥，備戰演出《廉政行動2022》；楨怡早前主持公益金節目，覺得是很寶貴的學習機會，亦想嘗試拍劇。



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