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印度爆疫 新德莉莉至親中招 ﻿喬寶寶做義工﻿﻿籌款助家鄉﻿

2021-06-04 列印
■戲中仔女成家宏、新德莉莉夾計扭「爸爸」喬寶寶耳仔，感情唔錯。
■3人示範就算冇刀叉，都可以用薄餅當匙羹去舀咖喱雞食。
■寶寶最難忘同陳欣妍，跟足印度傳統席地用手抓食，大讚對方夠pro。
■電影《我的印度男友》台前幕後出席首映禮。
■片中陳欣妍主動嘴咀成家宏定情。
■陳欣妍眼大大，面尖尖，扮印度西施好靚呀。
■睇返陳欣妍以前未識打扮嘅相，連喬寶寶都話唔認得。
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　　由印裔Sri Kishori執導嘅首部港產Bollywood電影《我的印度男友》上映首個周末，榮登中文片票房冠軍，喬寶寶日前拉埋片中仔仔成家宏（Karan Cholia）、女女新德莉莉及導演食印度菜慶祝，四人更示範用薄餅當匙羹去舀咖喱雞食。

採訪：方騫平 攝影：譚壹致 場地：Curry Leaf Indian [email protected]佐敦茂林街



　　喬寶寶最buy陳欣妍（Shirley）冇女神包袱，就算用手食嘢都零詐型，跟足導演模式去用手指捲飯及撈汁，一take過搞掂晒。對於陳欣妍被指經過宇宙大進化變身西施，片中有得同Shirley錫錫的成家宏就避談話冇研究，亦唔會去睇返Shirley以前個樣，總之o依家佢係印度西施。喬寶寶笑住打圓場說：「咁女大十八變，女仔會keep fit，經過後天補救會變靚，好似我咁都進化緊，提前做聖誕老人啦！」不過，他笑言喺父親眼中，永遠係「囡囡」（新德莉莉）最靚：「呢啲全部係觀點角度問題，正如香港女仔鍾意青靚白淨嘅韓星，我哋印度型男大多數係留鬚。」

導演一周失三好友

　　提到印度近月疫情相當嚴重更成為世界焦點，寶寶兩公婆大部份親人已離開印度，而導演Sri Kishore傷心自爆一星期內失去3位好友，聽到死訊開始變到麻木；新德莉莉慨歎舅父、婆婆等9成至親都中咗招，還幸已康復中，不過，她擔心到連電腦都唔敢開，寧願採取逃避態度，都唔想再聽到親友不幸嘅消息，至於男主角成家宏在印度的親友尚算ok。稍後喬寶寶會喺印度餐廳做義工，籌款援助印度抗疫，實行有錢出錢，有力出力。今次印度疫情大爆發，4人喺香港不但冇被歧視，更獲得唔少關心問係，感受到人間有情。

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