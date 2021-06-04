「幸福美滿」的婚姻 背後暗藏殺機 好口碑美劇《靚太殺機》 第二季強勢回歸

美國黑色喜劇《靚太殺機》（Why Women Kill） 第一季首播時大受歡迎，透過三位身處不同年代的女性，描述她們如何處理婚姻中的不忠與背叛。劇集來到第二季，依然由《靚太唔易做》（Desperate Housewives）及《靚太殺機第一季》的王牌編劇Marc Cherry操刀，劇中亦選上了全新演員陣容，包括有Allison Tolman、Lana Parrilla、Nick Frost及Matthew Daddario演繹全新一季故事。myTV Gold為用戶送上最新一季《靚太殺機》，並安排今日緊貼美國上架，而myTV SUPER所有用戶則可以免費試睇第一集。《靚太殺機第二季》劇情介紹新一季《靚太殺機》故事探索美麗的含義、人們呈現給世界的形象背後隱藏的真相、被社會忽視和看輕的影響，以及一個女人為了找到最終歸宿願意付出多少。劇情背景設定在1949年，講述Allison Tolman飾演的Alma是一個膽怯而笨拙的家庭主婦，十分渴望在當地的花園俱樂部有一席位，也希望女兒盡快出嫁，然後自己的人生便算到達成功，但在她了解到自己丈夫的秘密愛好後，生活被徹底打亂，並正式開始向所謂的俱樂部進發。另一邊廂，Nick Frost飾演Alma深愛的獸醫丈夫Bertram，他和藹可親、風趣幽默，但私下卻有個比他的樂觀天性更加黑暗的秘密嗜好。而一位原本平庸的家庭主婦，也將在這段故事中，竭盡全力尋找人生的新歸宿。年度神劇《靚太殺機第一季》第一季《靚太殺機》由荷里活華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）身兼女主角與監製、Ginnifer Goodwin、Kirby Howell-Baptiste主演，劇集得到不少觀眾稱讚題材新鮮，短短10集就能令你留下深刻印象。劇情主要講述三個處於婚姻中的女性，分別是60年代的家庭主婦Beth Ann（Ginnifer Goodwin飾演）、80年代的社交名媛Simone（劉玉玲飾演）以及現代女強人律師Taylor（Kirby Howell-Baptiste飾），她們之間的聯繫是在自己的年代住進了同一座豪宅，還有她們都有一段看似完美，實際上早已走向分崩離析的婚姻。三個時代，三個女人，在同一座豪宅，上演不同的復仇戲碼，全套《靚太殺機 第一季》可於myTV Gold靚太殺機專區點播重溫。