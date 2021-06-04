余文樂低調歸港 不提被指連環夜蒲

現年39歲的余文樂早前不時在社交網，晒與老婆、富商千金王棠云在台灣溫馨家庭樂，他前日就被爆已低調回港兼涉不顧限聚令，在西九一餐廳內參加過百人派對，當晚場中多人不戴口罩吃喝玩樂，已為人夫兼人父的余文樂更涉脫下口罩吸煙，其後再轉赴中環兩個夜場繼續蒲，其間又煙又酒有女埋身，並涉攬女及不避嫌「咬耳仔」。被指一晚連蒲三夜店的消息爆出前，余文樂曾在社交網自爆有驚恐症，並道出病發情況，令不少粉絲擔心他的健康。他昨日在社交網貼出新相和留言，但未有提及有關連環蒲夜店的負面新聞。