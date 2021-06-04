祖藍鬧得啱 長期唔識釋放情緒 馮盈盈壓力爆煲 拍《逆天》喊戲瞓唔到

做演員投入感情難，抽離一樣唔易，壓力有時會大到爆晒煲！馮盈盈最近參加《好聲好戲》，為劇集《巴不得媽媽》配音時喊到豬頭咁，不但得唔到原本演該角的汪阿姐歡心，指她用錯感情，評判王祖藍更狠批「我好擔心你適唔適合做呢行」、「你嘅壓力蓋過你嘅實力」。其實每次演戲盈盈都畀自己好大壓力，舊年《反黑路甲人》已向《頭條》自爆因壓力，情緒失控收工仍狂喊，而她拍熱播的《逆天奇案》時，原來都試過對住視帝陳展鵬拍喊戲，壓力太大緊張到瞓唔到，睇嚟盈盈要改好啲懶音之外，演技方面都要下啲苦功先掂，唔係隨時搞出個情緒病喎！撰文：杜淑霞 攝影：張詠森髮型及化妝：Kayo Wang 服飾：LONGCHAMP、THIALH London啱啱播完的《好聲好戲》順利由表現穩定的陳自瑤奪冠，而出名懶音勁的馮盈盈雖然年前搵前報幕員羅山教正音，懶音情況改善咗好多，但依然落敗，全因畀自己太大壓力，完全控唔到情緒，汪阿姐都評她，「你感情係好豐富，但好似有少少用錯咗。」祖藍除了狠批她「我好擔心你適唔適合做呢行」、「你嘅壓力蓋過你嘅實力」更爆她為了這場戲配音，竟然由早上開始喊到錄影，其間搞到生人勿近，更指「你嘅壓力大到我都有壓力」，仲話令他懷疑自己應唔該搞呢個節目。其實盈盈演戲時唔識釋放壓力都唔係第一次，舊年8月播出《反黑路人甲》，盈盈接受《頭條》訪問時，就自爆首度擔正女主角畀自己超大壓力，搞到拍喜劇竟然戲裏戲外都爆喊，「大家開心睇喜劇嘅時候，其實我係喺鏡頭前不停喊，返到屋企背人就流淚啦！喺現場對自己有更大期望又忍唔住喊，唔知係咪我對呢套喜劇太投入，係拍劇以嚟喊得最多嘅一次。」正音搵譚嘉儀學唱歌講到最近的新劇《逆天奇案》，盈盈一樣畀壓力影響住，首度去泰國北碧府拍外景，面對陳展鵬演喊戲已搞到她超緊張，「最難忘嘅一場戲，喺泰國嘅外景，講我哋喺條火車橋上面，喺日出初起嘅時份，我同展鵬一場好重要嘅感情戲，我又喊佢又眼濕濕，總之好似攤牌咁嘅嘢，拍嘅時候要就埋個日出喺後面，晨早4點要到現場，你估我要幾點化妝！？冇瞓咁滯，前晚又好緊張講到場戲咁重要！」盈盈坦言日出時間太短，要一take過完成唔容易，「工作人員好早去set晒嘢，又特登截住條橋，嗰條橋係有火車經過，喺外地拍攝時間好緊逼，所有嘢都係錢嚟，咁多人力物力好龐大，嗰吓表演要好準好到位。成唔成功？係成功嘅，出嚟個畫面仲好靚，有晒景同火車，喊得出真淚水嚟唔係眼藥水嚟。」盈盈又爆另一個緊張位是怕阻住人收工，「嗰場戲係泰國外景最後一日，嗰日展鵬拍完就走得，Phoebe（太太單文柔）都過咗嚟探班，展鵬book晒之後同老婆去曼谷開開心心玩，如果我喊唔出，就耽誤咗時間，阻住人哋去旅行玩都有啲壓力嘅。」懶音改善咗嘅盈盈，更自爆終於夠膽搵譚嘉儀學唱歌，「我喺選美之後都有學過唱歌，但係好快放棄咗，因咬字未搞掂，唱容祖兒《世上只有》第一句就係『望着你講』，4個字有3個字好難，唱咗一個月都仲係呢四個字，好灰心放棄咗，o依家就唔使咁多心機去搞掂啲字，可以學吓點keep到啲音準同拍子。」不過她預告會挑戰鄭欣宜首《@princejoyce》，「中間都有啲位好高音㗎！希望大家可以期待吓我個成果唱成點啦，最難係個beat，希望出到嚟唔會變笑片。」不過盈盈學正音同唱歌之餘，似乎更加需要學好演技，學祖藍話齋情緒能收能放先至算係好演員。