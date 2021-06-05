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金素妍拉大隊造勢玩劇透

2021-06-05 列印
■新一季《The Penthouse》陣容鼎盛！
■左起：金素妍、柳真和李智雅齊谷劇。
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　　金素妍主演話題韓劇《The Penthouse》第三季昨晚首播，主要演員昨於韓國拉大隊現身記招造勢。劇中大奸角嚴基俊強調今季並沒咀戲，金素妍就玩劇透，稱為自己在劇中有很多惡行感到震驚！

圖：網上圖片



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