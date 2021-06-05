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特訓《聲夢》學員　譚詠麟陪跑陪練氣

2021-06-05 列印
■《聲夢》學員落力備戰。
■阿倫陪着學員們邊跑步邊唱歌。
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　　今晚播出的TVB節目《聲夢傳奇》主題為80、90或00年代經典廣東歌，特邀阿倫（譚詠麟）擔任主理人兼為十強學員進行賽前特訓，更與學員在清晨邊跑步邊唱歌練氣！

　　在比賽中，鍾柔美（Yumi）演繹組合Cookies的歌，獲阿倫大讚跳得又唱得！黃奕斌（Hugo）選唱張國榮的經典金曲前，阿倫就示範怎樣運用眼神及表情演繹。



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