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《造美人》參賽者為變靚硬食尖酸品評

2021-06-05 列印
■「OK」看到自己變靚的P圖爆喊！
■芷橋稱曾因外表而被欺凌。
■《造美人》預告片中，亦有歡樂鏡頭！
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　　ViuTV話題真人騷《造美人》將於下周一首播，參賽者芷橋在節目中透露，花30萬至40萬元做Gym、箍牙、割雙眼皮及隆鼻，又稱整容前不夠靚、不夠瘦致未能和心儀對象拍拖！

　　大會安排一批「Mean精」狠評佳麗樣貌和身材，芷橋慘被評「整容失敗樣」和「大肚腩」；另一位參賽者「OK」就被揶揄，將她變成美人難度如造穿梭機！而渴望變靚的「OK」，看到自己的變得漂亮的P圖時就忍不住噴淚！



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