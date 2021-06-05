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患罕見脊髓病 AKB柏木恐致癱

2021-06-05 列印
■柏木獲悉患病時感到難以置信！
■柏木在短片中細道病況。
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　　下月踏入30歲的AKB48成員柏木由紀，約一年前起感到左手麻痹，前晚在一節目中接受檢查，發現患上罕見慢性病「脊髓空洞症」，據悉該病鮮有致命，但惡化的話可致不良於行或癱瘓，節目中的醫生則勸她接受手術治療！

  柏木其後在短片頻道向Fans報告病況，坦言獲悉患病時心想：「十萬人才有一人患這病，為甚麼是我？我仍想當偶像！」並稱會認真接受治療。



圖：網上圖片

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