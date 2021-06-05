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戶口兩位數 TVB捱足8年 33C趙璧渝 「一脫成名」恨上位

2021-06-05 列印
趙璧渝Osanna 生日：1989年7月4日 三圍：33C-25-35 身高：168cm 體重：52kg
晒Bra彈出 ■Osanna於去年播出的劇集《法證先鋒IV》中，因上演天台除剩Bra戲而為人熟悉。
拍劇偷師 ■與陳展鵬和古明華合拍《逆天奇案》，Osanna從兩位前輩身上學識如何拿捏節奏及語氣。
想錫陳豪 ■曾跟陳豪合拍《陀槍師姐2021》的Osanna大讚對方好吸引，希望將來有機會合演感情戲。
循序漸進 ■對於港姐的演藝路較順，Osanna自言冇家底又唔夠靚，故沒以選美入行，自己會努力一點，逐步爬上成功的路。
感激母親 ■單親家庭成長的Osanna坦言多年來畀的家用十隻手指數得晒，她感激媽咪一直默默支持。
最佳狀態 ■為以最Fit狀態宣傳，Osanna也積極做運動修身。
大派福利 ■Osanna不時於社交網分享性感泳衣照，大騷33C火辣身材。
健康就得 ■把握上位機會的Osanna直言只要健康、劇情需要，也不介意性感演出。
多多指教 ■雖然上位之路很漫長，但Osanna覺得能讓觀眾認識自己不同面貌也算好事。
臨演辛酸 ■做了多年跑龍套，Osanna（左二）最深刻着背心裙捱冷一整晚等埋位，搞到發高燒病足一星期。
戲份增多 ■在《白色強人》演技獲讚的Osanna，早前也獲邀參演續集。
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        擁33C豐滿上圍的趙璧渝（Osanna）入行8年，去年終憑無線劇《法證先鋒IV》一幕天台除剩Bra戲嶄露頭角，更帶挈她Job量大增。回想過去茄喱啡生涯，試過被劇組遺忘、受傷冇人理、遭白眼，「嗰時唔敢同家人講，自己匿喺房喊，最大壓力係冇工開又唔畀得媽咪知，好驚親戚問拍緊咩……」不過如今在《逆天奇案》戲份變多，她認為種種辛酸都是值得的，現時會捉緊機會乜都試，並以楊茜堯（原名楊怡）為目標，由藝訓班逐步爬上視后寶座。

撰文：黎寶倫 攝影：梁志明



化妝、髮型：KoKo Lau

服裝：IG @SHOWROOMby GALA (Kana Boutique HK)

飾物：IG @mymori.co

(Mori Jewellry)

        由第26期藝訓班出身的趙璧渝，雖然至今參演過逾70部劇集，但一直以來都是「茄喱啡」角色，直至於《法證先鋒IV》一脫成名，及後在《逆天奇案》、《白色強人II》等劇集的戲份也愈來愈重，Osanna坦言壓力逐漸增大，但謂：「呢種壓力我想要咗好耐，因為中間有少少停滯，都係演OL、媽媽，角色轉變唔大，發揮亦唔太多，自己就諗會唔會以後都係咁，所以o依家我係Enjoy，會捉緊機會，希望可以上位。」

愧對媽咪

  捱足多年仍藉藉無名，難免會灰心，試過戶口存款不夠100蚊的Osanna，直言冇糧出時曾想過放棄，「經濟係幾大嘅挑戰，因為我畀唔到家用屋企，要慳住食、問人借衫，試過一個月收到幾個炸彈，去埋份糧都嘔凸，我就同人講要做嘢囉。（愧對媽咪？）有，對比家姐賺到錢畀家用，我白食白住係會自卑啲，但媽咪好錫我，好多謝佢畀我咁任性，今次《逆》出街，我未見過佢咁興奮，覺得終於畀人睇到自己個女有作品出街。」

恨獻初吻

  談到《逆》劇中，首次發展感情線的Osanna笑稱，很遺憾與拍檔陳偉洪冇咀戲，問想向誰獻出熒幕初吻？她怕醜笑道：「靚仔得㗎喇，同埋要好戲，我鍾意有才華、魅力，唔一定要外表好靚仔。」不過，Osanna又大讚合拍《白色II》和《陀槍師姐2021》的陳豪，既風趣幽默又細心，是其心目中的Dream man，「有呢個福份同佢拍談情戲梗係好啦！」並謂想挑戰狐狸精、小三等奸角，至於性感底線？她說：「電視尺度唔會太過份，做演員唔好Set太多Limit，合理、健康就OK。」
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