戶口兩位數 TVB捱足8年 33C趙璧渝 「一脫成名」恨上位

擁33C豐滿上圍的趙璧渝（Osanna）入行8年，去年終憑無線劇《法證先鋒IV》一幕天台除剩Bra戲嶄露頭角，更帶挈她Job量大增。回想過去茄喱啡生涯，試過被劇組遺忘、受傷冇人理、遭白眼，「嗰時唔敢同家人講，自己匿喺房喊，最大壓力係冇工開又唔畀得媽咪知，好驚親戚問拍緊咩……」不過如今在《逆天奇案》戲份變多，她認為種種辛酸都是值得的，現時會捉緊機會乜都試，並以楊茜堯（原名楊怡）為目標，由藝訓班逐步爬上視后寶座。撰文：黎寶倫 攝影：梁志明化妝、髮型：KoKo Lau服裝：IG @SHOWROOMby GALA (Kana Boutique HK)飾物：IG @mymori.co(Mori Jewellry)由第26期藝訓班出身的趙璧渝，雖然至今參演過逾70部劇集，但一直以來都是「茄喱啡」角色，直至於《法證先鋒IV》一脫成名，及後在《逆天奇案》、《白色強人II》等劇集的戲份也愈來愈重，Osanna坦言壓力逐漸增大，但謂：「呢種壓力我想要咗好耐，因為中間有少少停滯，都係演OL、媽媽，角色轉變唔大，發揮亦唔太多，自己就諗會唔會以後都係咁，所以o依家我係Enjoy，會捉緊機會，希望可以上位。」愧對媽咪捱足多年仍藉藉無名，難免會灰心，試過戶口存款不夠100蚊的Osanna，直言冇糧出時曾想過放棄，「經濟係幾大嘅挑戰，因為我畀唔到家用屋企，要慳住食、問人借衫，試過一個月收到幾個炸彈，去埋份糧都嘔凸，我就同人講要做嘢囉。（愧對媽咪？）有，對比家姐賺到錢畀家用，我白食白住係會自卑啲，但媽咪好錫我，好多謝佢畀我咁任性，今次《逆》出街，我未見過佢咁興奮，覺得終於畀人睇到自己個女有作品出街。」恨獻初吻談到《逆》劇中，首次發展感情線的Osanna笑稱，很遺憾與拍檔陳偉洪冇咀戲，問想向誰獻出熒幕初吻？她怕醜笑道：「靚仔得㗎喇，同埋要好戲，我鍾意有才華、魅力，唔一定要外表好靚仔。」不過，Osanna又大讚合拍《白色II》和《陀槍師姐2021》的陳豪，既風趣幽默又細心，是其心目中的Dream man，「有呢個福份同佢拍談情戲梗係好啦！」並謂想挑戰狐狸精、小三等奸角，至於性感底線？她說：「電視尺度唔會太過份，做演員唔好Set太多Limit，合理、健康就OK。」