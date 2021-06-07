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方力申環島游為母校籌款

2021-06-07 列印
■鄧浩光（左）與方力申參與母校籌款活動。
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　　方力申（小方）和鄧浩光出席母校籌款活動啟動禮，小方為重建母校，將於11月率領10隊該校舊生以接力形式環繞香港島游一周。小方表示因採訪東京奧運，來回花兩個月時間隔離，無法練水，要用四個月時間練習重拾感覺。

　　鄧浩光於2019年已離職和興白花油業務拓展經理，他自嘲是退休人士快將「登六」，可用兩元搭車。問他可有興趣拍戲？他說若劇本適合都可嘗試。至於會否參與環島游？他笑說十幾年前教識女兒游泳後，已經好耐無游過。



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