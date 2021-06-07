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韓君婷打定疫苗上廣東搵真銀

2021-06-07 列印
■鍾雨璇（右）大讚韓君婷夠爽朗英文又叻。
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　　韓君婷和鍾雨璇（前名蘇慧恩）出席網上慈善拍賣活動，早前申請破產的韓君婷，表示今次活動回饋社會、幫助有需要人士，雖則自己差，但有更多人需要找出路，更透露現時的生活還可以，稍後會到廣東出席商演活動，雖然有指廣東疫情反覆，但本身已經打疫苗，加上自覺身體強壯，覺得要跨出去繼續工作，不能停滯不前。講起到內地要隔離21日，她笑言不怕悶，最緊要有得吃同玩手機，亦會趁隔離期間分享生活。



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