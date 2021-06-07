無線播《鬼上你架車》對撼 MIRROR調教抗花姐 姜濤自爆已打針

ViuTV與TVB的電視大戰愈演愈烈，高層曾志偉曾指ViuTV節目題材偏門，只能與J2比較，J2突然「變陣」，將原本只在收費台播出、由方力申及當奴主持的節目《鬼上你架車》，當特備節目J2播出，與今晚首播的《調教你MIRROR》正面對撼。而休息了一星期的姜濤前晚出席Chill Club演唱會，更透露已打了疫苗，預備出國。ViuTV節目《調教你MIRROR》今晚首播，單是預告片已製造不少話題，未知無線是否一心以J2對撼ViuTV，遂將原本只在收費頻道播放的節目《鬼上你架車》，改由今晚起逢周一至周五11時在J2台播出，與《調教你MIRROR》正面交鋒！《鬼上你架車》由方力申及當奴主持，每集邀請不同藝人在車廂內講鬼故。姜濤被隊友嘲肥腫難分MIRROR、梁祖堯及花姐昨日出席《調教你MIRROR》記者會，姜濤希望觀眾不被其節目中的肥樣嚇親，自爆曾哀求花姐將肥樣剪走，Stanley更踢爆姜濤當時是肥腫難分。眾人又踢爆隊長Lokman喊到豬頭；阿Jer則是「偽素顏」，曾問隊友借遮瑕膏及髮尾油，相當貪靚！Jer就反爆同房的姜濤一次過狂「隊」數包薯片，笑爆全場！談到花姐指MIRROR拍完節目後齊心反抗她，Anson Kong笑認屬實；Ian則指對抗過程不一定成功，正如之前拍MV提出的意見也被花姐否決。MIRROR亦期待出埠拍第二季，但未敢承諾會着泳褲出鏡。花姐直認MIRROR變團結令她更難應付，但喜見他們更有火花，又澄清自己不是「慈禧太后」，只是「把關者」。花姐又指MIRROR成員曾因發展方向不同而有比較，免不了有芥蒂，一度擔心MIRROR會解散，節目正好解決累積多時的問題，更點名指姜濤改變最大，人前傻更更的他，其實甚有想法，現在更敢於表達自己。Edan拍《膠戰2》缺席記招成員Edan昨日因與魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、肥腸、阿正及劉沛蘅拍攝《膠戰》第二季而缺席記者會。此外，姜濤、Ian、林家謙、Serrini、林二汶及Gin Lee前晚演出Chill Club演唱會，「小休復出」的姜濤在台上表示早前不夠相信自己，慶幸唞夠後有機會見Fans，演出《一號種籽》的帽子舞時更型爆全場！姜濤受訪時透露放了一星期假叉電，亦打了疫苗準備出埠工作，更直認「復出」緊張得心跳加速！他默認是真空上陣試新形象，若不好看便穿回樽領。