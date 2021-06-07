大S單方面宣佈離婚 汪母爆汪小菲打邊爐心情好

44歲台灣女星徐熙媛（大S）前日驚爆與39歲汪小菲離婚，由於消息是大S單方面宣佈，身在內地的汪小菲聲稱不知情，似「被離婚」。有指大S離婚的導火線是日前汪小菲在微博斥責台灣確診者飛廈門是漢奸，又嘲諷台北打不到疫苗，對比中國「這就是差距」的言論而激嬲老婆，大S在宣佈離婚時亦稱對汪小菲言行不予置評。離婚消息曝光後，汪小菲母親張蘭前晚在社交網開直播帶貨時否認兒媳婚變，又透露汪小菲心情不錯，正和朋友在家中打邊爐，更開了70年的貴價紅酒。在直播期間，汪小菲沒有出鏡，但片段中聽到有飲食的喧嘩聲，其間更有男子敲門大叫「別說，行嗎」，張蘭回應「我沒提你」，男子嬲爆表示：「我都看見了」，令張蘭有點尷尬，不少網民估計男子是汪小菲，不滿母親在直播中提及其婚姻問題。