韓國長壽綜藝節目《Running Man》（RM）的元老成員李光洙，去年因遇上交通意外，右邊腳踝骨折，雖然一直接受治療，但無法完全康復，終在早前宣佈離開長達11年的《RM》大家庭，令觀眾與其餘成員都大感不捨。光洙上月底已錄影的最後一集《RM》將於13日播放，預告片昨日曝光，成員都一片離愁別緒。預告片當中，以「再見光洙想傳達最後的故事」為題，他寫了親筆信給合作了多年的夥伴，但他在讀信途中已忍不住哭起來，邊哭邊說：「多謝，對不起！」而其餘成員都眼泛淚光，宋智孝的傷心表情令觀眾亦一起落淚。觀眾發現光洙身上的囚衣有3991的數字，據指是他加入《RM》至最後一集播出的日子，剛好是3991天，大讚製作組用心。