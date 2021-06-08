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汪小菲：老婆第一 仍遭大S取消關注

2021-06-08 列印
■汪小菲和大S婚後經常晒恩愛。資料圖片
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　　寶島藝人徐熙媛（大S）日前宣佈與結婚10年的內地富二代汪小菲離婚。汪小菲就離婚消息稱「不知情」，但連日在微博認低威，早前在微博發文道，「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」

　　有網民整理汪小菲過往言論，汪亦有轉發有關帖文，並留言道「愛所有的家人，我老婆是第一」，網民發現大S疑似不領情，已取消關注汪小菲的微博，汪其後亦刪除轉發的帖文。



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