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祖兒讚基仔係廿四孝爹哋

2021-06-08 列印
■祖兒大讚基仔「能人所不能」。
■祖兒、Mani和基仔欣然合照，更顯示他們的生日呢！
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　　容祖兒早前和霍汶希（Mani）齊齊探望古巨基的兒子Kuson，祖兒在社交網分享合照，她興奮地表示「終於見到小古巨基Kuson」！

　　基仔在疫情下為保護妻兒健康，兒子出世後有一段時間未有公開露面，祖兒大讚他是「我見過全世界最廿四孝爹哋……他們夫妻倆閉關整整一年、放下工作足不出戶照顧兒子，亦是整整一年沒有見任何朋友，這種愛真是能人所不能」！



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