君如在片中和Edan有搞笑及感情戲，她笑言：「我同他有好多親密感情戲，總之我哋演一家四口。」她大爆Edan擔心要拍喊戲，並讚他不同以前的「小鮮肉」，任何說話也敢講，沒有偶像包袱！Edan坦言以學習心態演出，面對多位前輩都有壓力，但很開心獲得這次機會。
吳君如：同Edan有好多親密戲
君如在片中和Edan有搞笑及感情戲，她笑言：「我同他有好多親密感情戲，總之我哋演一家四口。」她大爆Edan擔心要拍喊戲，並讚他不同以前的「小鮮肉」，任何說話也敢講，沒有偶像包袱！Edan坦言以學習心態演出，面對多位前輩都有壓力，但很開心獲得這次機會。
領展送餐券電器 恒基一千萬谷針 打疫苗抽黃金
商界「谷針」，不遺餘力。繼有發展商推出「打針抽樓」等誘因後，恒基兆業集團推出「打針抽黃金」，將舉辦六次抽獎，合共送出999足金共三百両，總值逾五百萬元，頭獎獨得價值逾一百萬港元的足金六十両。 ...
2021-06-08
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廣州高考特設隔離病房應試
內地高考昨日起正式開始，在新冠肺炎的疫情重臨的打擊下，廣州高考的防疫措施嚴格。 內媒報道，有隔離考點的考生由「全副防護衣」的送考專車司機接送，也有考生按照需要身穿防護服進入考場。在廣州醫科大學附屬市八...
2021-06-08
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同區驚現載人體殘肢膠袋 墨國中期選舉人頭擲票站
成為墨西哥的政治人物是一項很「拼命」的工作。墨西哥周日舉行中期選舉期間，北部邊境城市提華納有一名男子向投票站投擲一個人頭。警方人員其後在附近發現了一些膠袋，裏面放滿人體殘肢。警方已展開調查，暫時未知是...
2021-06-08
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俯瞰市海雙景 柏道2號方正長廳擺設容易
西半山屬傳統豪宅地段，單幢豪宅柏道2號，位處小學11校網之內，是次精選該盤一個3房1套房單位，實用面積864方呎，廳房間隔四正，單位景觀開揚，可俯瞰中上環市景及部份海景。 由新世界發展的柏道2...
2021-06-08
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市場觀望基建開支計劃表決 美股反覆 杜指跌126點
美國總統拜登的四萬億美元基建開支計劃，將會於本周三在眾議院表決。投資者持觀望態度，美股早段反覆。杜指曾跌146點，見34609點，標普指數則跌14點報4215點。以科技股為主的納斯達克指數，早段一度跌...
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中鋒爭位不愁士哥 法國「-2」 有「保」證
早前重返法國國家隊的賓施馬，在上場友賽3:0大勝威爾斯時正選披甲，但今晚熱身賽主場迎戰保加利亞，此子將先任後備，另一名中鋒基奧特則領銜攻堅。這兩個曾傳出不和的射手，雖已表明彼此沒有芥蒂，但他們又同時希望成為球隊在歐洲國家盃之正選前鋒，一場爭位暗戰展開下不愁入球，讓球主客和讓兩球「主勝」放心捧。 （有線602、662台周三凌晨3:10直播） 闊別法國隊六年的賓施馬，在今屆歐國盃獲教練迪甘斯重召，與原本的正選中鋒基奧特爭位，夥拍基沙文和基利安麥巴比攻堅。賓施馬在上周友賽主場3:0勝威爾斯時擔任正選，而基奧特因當時剛出戰歐聯決賽未歸隊而未能候命，不過後者已回歸在今仗鬥保加利亞復任...
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【新食店推介】荃灣新美式餐廳b.o.t.h. by Texas Burger 必食燒骨髓牛肉芝士漢堡
荃灣新食店b.o.t.h. by Texas Burger是美式餐廳，主打特色美食及墨西哥菜，包括自家原創的原條牛骨髓漢堡包、墨西哥玉米脆片沙律及每天供應的早午餐菜式，用美食為抗疫生活打氣。 每日供...
2021-06-03
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《調教你MIRROR》 入Camp前虛構環節瞞花姐 梁祖堯Tiger誤解姜濤唔睬人
無論係唔係鏡粉，MIRROR早前在演唱會脫胎換骨表現外界有目共睹，12位成員都異口同聲話全賴拍了梁祖堯的《調教你MIRROR》，令他們變得更加團結，間接令演唱會更吸引。祖祖自爆開頭度橋時，連花姐都瞞埋...
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社論——青少年同樣高危 須打針建保護傘
多國的新冠肺炎疫情反彈，本港亦正面對英國變種病毒的威脅，抗疫步伐不能停。當局將為十二歲以上的青少年打針，目的是擴大整體的接種率，並建立社會抗疫屏障，同時也準備應對暑假將至，及早保障年輕人，現在學校和家長都應積極響應接種安排。 本港出現新冠肺炎疫情超過一年半，仍然未知何時可以擺脫病毒的困擾。一直以來，坊間以為，新冠肺炎病毒對年輕一代的侵害較輕，其實不然。香港醫學專科學院昨天發表一項研究，發現確診兒童及青少年復康之後，仍會出現嚴重症狀，例如自覺肺功能轉差、出現味覺和嗅覺轉變等，故呼籲十二歲或以上學童盡快接種疫苗。雖然本港青少年的確診數字不算高，但沒有人想見下一代受感染，令他們的...
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馬場浮世繪——霍宏聲獲發牌郭能別香江
馬會牌照委員會昨晨開會，處理來季練馬師、騎師和副練馬師的發牌事宜。騎師陣容跟今季大致無變，最矚目是練馬師霍利時的兒子霍宏聲（圖）初獲簽發半季牌照，至於甚為馬迷關注的郭能，就因無申請牌照，故披甲至七月十...
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