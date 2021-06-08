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吳君如：同Edan有好多親密戲

2021-06-08 列印
■左起：Edan、梁詠琪、吳君如和鄭中基合作的賀歲片昨日開鏡。
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　　吳君如昨以演員及監製身份，聯同鄭中基、梁詠琪（GiGi）及MIRROR成員呂爵安（Edan）出席由真人真事改編的賀歲片《闔家辣》開鏡儀式。

　　君如在片中和Edan有搞笑及感情戲，她笑言：「我同他有好多親密感情戲，總之我哋演一家四口。」她大爆Edan擔心要拍喊戲，並讚他不同以前的「小鮮肉」，任何說話也敢講，沒有偶像包袱！Edan坦言以學習心態演出，面對多位前輩都有壓力，但很開心獲得這次機會。



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