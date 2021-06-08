吳君如：同Edan有好多親密戲

早前重返法國國家隊的賓施馬，在上場友賽3:0大勝威爾斯時正選披甲，但今晚熱身賽主場迎戰保加利亞，此子將先任後備，另一名中鋒基奧特則領銜攻堅。這兩個曾傳出不和的射手，雖已表明彼此沒有芥蒂，但他們又同時希望成為球隊在歐洲國家盃之正選前鋒，一場爭位暗戰展開下不愁入球，讓球主客和讓兩球「主勝」放心捧。 （有線602、662台周三凌晨3:10直播） 闊別法國隊六年的賓施馬，在今屆歐國盃獲教練迪甘斯重召，與原本的正選中鋒基奧特爭位，夥拍基沙文和基利安麥巴比攻堅。賓施馬在上周友賽主場3:0勝威爾斯時擔任正選，而基奧特因當時剛出戰歐聯決賽未歸隊而未能候命，不過後者已回歸在今仗鬥保加利亞復任...

2021-06-08