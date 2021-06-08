《調教你MIRROR》 入Camp前虛構環節瞞花姐 梁祖堯Tiger誤解姜濤唔睬人

無論係唔係鏡粉，MIRROR早前在演唱會脫胎換骨表現外界有目共睹，12位成員都異口同聲話全賴拍了梁祖堯的《調教你MIRROR》，令他們變得更加團結，間接令演唱會更吸引。祖祖自爆開頭度橋時，連花姐都瞞埋，而一班仔仔亦抱住零信任入camp，不過《調教》時個個喊到豬頭，祖祖就話冇乜神奇妙法，只係一班朋友飲住酒傾心事就嚟料。不過他要求隊中最唔熟的姜濤和Tiger每次見面都要傾偈確實有效，Tiger認為跟姜濤關係有改變，祖祖笑指他對姜濤都有改觀，以往以為他嬲了成村人好cool，原來認識後發覺反差好大。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致祖祖表示決定開《調教你男友》時唯一要求是全部要玩真，「《調教》宗旨係要一個真嘅真人騷，唔可以有任何嘢係夾，夾我係唔做嘅，所有嘢都係要真實發生，花姐佢哋又肯將呢件事真實發生喎！甚至乎好遲先知我哋去邊度拍，花姐開會有嚟問『其實件事會做啲咩』（Stanley：其實佢哋開會係假。）最後尾嗰次開會係特登為花姐，差唔多出發前3、4日，嗰啲同花姐講嘅嘢係假㗎！（瞞埋佢？）瞞埋！其實都度緊，度咗頭3、4日，會畫吓畫、追吓牛、攝吓影咁，全部嘢都假，因為花姐個工作係保護佢哋，我哋又唔可以令到花姐失職，唯有要令到佢唔知情，佢先放心。」「調教」過程中MIRROR成員個個喊到豬頭，祖祖話冇妙法專登令12子喊，「我哋唔係做啲戒酒治療，喊完畀掌聲！我諗係互相信任，有時如果你當咗自己係導師，就同佢哋高高在上有差別，但其實大家都係做朋友啫，講真我去酒吧都會對住啲朋友成日喊，我冇咩秘訣，你真心對人人哋真心對番你。」Jer說：「阿祖佢唔係真係教我哋一啲演技上面嘅嘢，（祖：根本冇教過，其實我哋成日飲酒之嘛！）佢教我哋好赤裸去表現自己，如果作為一個表演者，你喺舞台將你最赤裸嘅自己擺上嚟，冇話好真實技巧，純粹每個人最真嘅自己放出嚟。」Stanley補充：「同埋阿祖係有啲靈異體質，佢係好sensitive，知道你未係好真講出嚟，仲有啲嘢block住咗，有啲說話可能抑壓咗我哋心底好耐，當一釋放情緒就會好決堤。」不過講到信任原來最初MIRROR對祖祖和製作組完全零信任，「第一次見面我哋喺酒吧度一齊飲嘢，佢哋個個喺度摸吓啲枱底睇吓有冇啲機關，啲啤酒又聞吓係咪尿呀！（Jer：以《Mirror Go》嘅情況嚟講，係要溝啲辣椒醬，唔會咁順攤）用咗4日先至令佢哋真係相信畀佢哋嚟放假。（Alton：你仲做戲，你哋仲扮嘢，哈哈！你諗吓佢一個人畀12個人唔相信個壓力係好大，哈哈！）我哋冇諗過《Mirror Go》對於佢哋個烙印係咁大。」排舞更快手講到入camp前後跟隊友關係轉變，Tiger覺得同姜濤最明顯，在camp時祖祖要他們「每次傾五十句偈」仲有keep住做，「不過發覺同我想像中嘅佢冇乜分別，哈哈！只係傾偈，但我接受咗呢個人，佢都接受咗我，原來佢鍾意運動睇戲，佢睇好多戲，你唔傾偈唔會知。（以前做一日嘢係咪一句嘢都冇講？）冇㗎！（祖祖：招呼都會打啩？）招呼都唔打，你知佢成日帶住耳機，好似嬲咗成村人咁。」祖祖都認同，間中在化妝間碰面的姜濤好cool，「佢有種氣場係你唔好搞我，o依家知道佢應該係好肚餓，因為佢做嘢之前係唔食嘢，我肚餓都係咁樣，入到camp認識真正嘅佢，呢條友低能㗎喎！原來低能都唔足以形容佢，佢係一個比細路仔更加細路仔嘅人，其實呢個反差點都係我自己偏見，我都冇嘗試過去了解佢。」Stanley認為入camp令整隊MIRROR關係改變更大，「演唱會嗰時我哋更加肯定好彩有呢個camp，令我哋更加團結，如果冇咗呢件事個騷唔會咁好睇囉！我覺得係一直冇一個地方、時間、人物去令到我哋12個一齊溝通，導致到一啲現實出現，誤會加深，又磨滅咗團魂，大家根本就冇嘢。（有冇鬧交？）我哋唔會對住咁鬧，o依家有個機會畀我哋坐低溝通件事，咁小事就冇嘢啦！」Jeremy更舉例指排舞變快，「我哋有時排舞，譬如有動作唔齊，我會唔夠膽講嘅，但係我明明見到個問題，會唔夠膽講，好似會hurt到佢，好多事咁我又唔係隊長，好似應該係隊長做或者跳舞叻嗰班人做，入完個camp之後我會直接話呢度大家一齊執執佢，大家為件事好，唔會驚產生咩誤會，所以我可以直接講。」