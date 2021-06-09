  • 2021年6月9日 星期三
  • 27º
  • 94%
熱門： 消費券八達通裸女出浴MIRROR打針優惠

日報新聞 > 娛樂

《逆天》與馮盈盈有牀戲 ﻿陳展鵬﻿﻿揭老婆睇完嫌吊癮﻿

2021-06-09 列印
■馮盈盈、陳展鵬和林夏薇齊宣傳《逆天》。
■單文柔亦有收看老公的牀戲。
Previous Next

　　陳展鵬昨日出席劇集《逆天奇案》宣傳活動時，暢談在劇中酒後誤與馮盈盈上牀的劇情，更指自己的太太單文柔收看後感到吊癮呢！

　　陳展鵬昨日和林夏薇及馮盈盈等台前幕後，齊出席宣傳活動。談到在劇中酒後「擒」錯老婆，與盈盈有牀上戲，展鵬指他的太太單文柔也有收看，由於剪了很多鏡頭，被太太嫌戲份少感吊癮！有報道指無線副總經理（戲劇及節目）杜之克已請辭，展鵬稱未收到通知，不便發表意見。昨晚則有消息指，無線的內部電郵證實杜之克辭職，並將於9月2日離職。



　　另外，有報道指盈盈拍完節目後，叫助手拿走拍攝完的鮑魚，甚至帶備膠盒打包美食，盈盈昨日坦言，拍攝《天天開運王》每集準備很多美食，此舉是不想浪費食物，以環保角度來看不覺得有做錯。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd