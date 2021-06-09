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Anson Lo處男電影極速煞青

2021-06-09 列印
■Anson Lo和眾拍檔合作愉快！
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　　MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）處男電影作品《假冒女團》，經一個多月籌備和拍攝，近日已圓滿煞青，預計約於9月上映！Anson Lo更在片場與蘇皓兒、陳紫萱、李靜儀（Heidi）、李炘頤及陳葦璇等合演拍檔合照留念！

　　該片監製Charlie Wong表示，片中眾年輕演員，拍攝期間盡情發揮所長，一個月內建立默契和友情，煞青的一剎那甚為不捨。有見他們當中不乏唱得之人，監製特別安排他們合唱主題曲。



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