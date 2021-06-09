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用一餐火鍋利誘周國賢做嘉賓 ﻿糖兄妹開Show﻿﻿翻唱千禧年K歌 ﻿

2021-06-09 列印
■糖兄妹能再開演唱會，全因「音樂永續2020」計劃中翻唱張學友和陶喆經典金曲。
■環球唱片新人曾比特係糖兄妹近年最愛嘅樂壇新貴。
■當年拍TVB劇《女人俱樂部》，糖妹、陳瀅及「人妻」王敏奕結緣，至今感情不變。
■糖兄好有音樂才華，原來對小動物雀鳥都好有研究。
■糖兄妹去年10月曾舉行《糖兄妹預見十年音樂會》，紀念成軍十周年。
■少女糖妹參加過歌唱比賽，周國賢係評判之一，多年來糖妹都視周仔係偶像。
■謝安琪同張繼聰深得糖兄妹欣賞，最想兩人捧場。
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　　於今年初嘅「音樂永續2020」計劃中，由糖兄將張學友嘅《怎麼捨得你》和陶喆嘅《愛我還是他》改編溫柔版本再交由糖妹浪漫演繹，作品反應唔錯。本月12日《再見從前音樂會》中，兩人會翻唱多首由80年至千禧年代，陪住歌迷成長嘅K歌，一定能餵飽粉絲。採訪：方騫平 攝影：譚壹致 場地：玩具屋@天后





　　糖兄妹繼去年10月24日開完《糖兄妹預見十年音樂會》紀念成軍十周年後，今個月12日再移師海洋公園怡慶坊展開《再見從前音樂會》，音樂會將融匯AR元素，以懷舊歌曲同未來科技crossover，帶大家一同穿梭過去，玩得更加過癮。而每位入場觀眾會獲得AR時光機通行證，用手機點擊通行證嘅QR Code，就會睇到《愛我還是他》MV片段。

　　原定音樂會只唱其他歌手的歌，包括重新演繹鄭融及周杰倫等經典金曲，點知兩人錄宣傳片時「許願」，糖妹話最想邀請三個跟她有淵源嘅男人周國賢（Endy）、張繼聰及林一峰做嘉賓，Endy係糖妹偶像；而阿聰曾跟她拍攝TVB劇集《幕後玩家》；而一峰啟發她學結他。而糖兄就話想請到「女神」謝安琪。估唔到糖妹願望成真，只用一餐火鍋就成功利誘到「邊爐精」Endy幫手，「17歲時參加歌唱比賽，Endy係評判之一，當年我仲贏咗3000蚊，唔知今餐邊爐，3000蚊夠唔夠埋單呢？」因為Endy大駕光臨，所以會破例合唱《目黑》。

　　提到新進歌手，糖兄妹異口同聲話較鍾意《全民造星2》十強參賽者曾比特（Mike），糖兄大讚Mike除咗爆炸頭有特色，又懂彈琴，唱歌絕對冇問題，由內至外都好好；糖妹就讚Mike唔止唱得好，待人接物畀到人舒服感覺，當然，糖妹都會力撐進軍樂壇嘅好姊妹王敏奕，仲會陪她練歌為她打氣。

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