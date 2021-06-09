順德開工中暑暈倒墮地 手無血色 洪卓立昏迷命危 返港療傷報平安

洪卓立（Ken）日前在順德拍劇期間突然抽搐暈倒，並從高處墮下昏迷兼一度命危，《東周刊》獨家在順德直擊Ken昏迷送院急救！曾爆肺入院的Ken已回港休養，情況已告穩定，他昨日親自開腔報平安，直言這次意外令他感受到很多愛，亦更珍惜一切！圖：《東周刊》最新一期《東周刊》獨家順德直擊報道，現年34歲的洪卓立（Ken）日前在當地拍攝期間暈倒墮地，昏迷10分鐘及口吐白泡，醫生指他一度命危，幸好吉人天相！經理人霍汶希（Mani）昨日表示，洪卓立已回港在家中休息，亦有再到醫院全面檢查，正等候報告，暫知頭部情況正常，因膊頭落地致左手暫不能舉起，正接受物理治療。Mani指Ken曾昏迷、嘔吐及缺氧，但迅速獲送院，救傷車非常快到達並在車上急救，他在救傷車上已甦醒。左手暫未能舉起Ken昨日透過語音短訊，親自開腔報平安，聲線聽來精神不俗。Ken感謝各方關心，透露已無大礙，可能左膊先着地，左手現時不太靈活未能舉起，希望快些康復拍餘下戲份。Ken稱這次大難不死令他更珍惜一切，「這件事……不開心的是令到大家、媽咪及助手擔心，特別是由我暈倒向後跌，之後入醫院嘔吐，導演……o氹我說沒事、說撐住呀兄弟，整晚在醫院陪我，他好辛苦。開心的是發現有好多愛，身邊有好多朋友未必成日傾偈見面，但當有事時，他們會好關心，會煲湯水或介紹好的醫生，非常暖心。」「我會盡快康復」Ken為有更Fit狀態演好首次扮演的大魔頭奸角，前陣子吃得較少，加上天熱戲服厚和燈光，當日終於中暑，他說：「回港後開始不停食，要食番好個人，等左手好番再慢慢做運動……多謝導演和擔心我的人，我會盡快康復，變番靚靚仔仔。」Ken昨日亦在社交網貼出拍劇期間所拍的「日冕」相片，並留言道「經歷過生死的人會對人生有新的體會及領悟，大概是上天要我再多一點歷練吧」，並再次感謝關心他的人。Ken的「柔弱體質」屢成網民話題，他在09年曾因肺積水、「爆肺」入院，當時更傳出危殆甚至「死訊」，出院後要停工休養近兩年，其後亦不時被網民惡搞「死訊」！Ken和拍拖多年的湯怡在18年分手結束11年情亦哄動一時，而女方在今年初與麥秋成「奉子成婚」。