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《給我》勾起童年回憶 阿Sa難忘放學搭保母車

2021-06-09 列印
■阿Sa在拍攝時，憶起讀小學和中學時的歲月。
■阿Sa和王祖藍合演的《給我1天》再次獲邀參展。
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　　阿Sa（蔡卓妍）和王祖藍主演、李敏執導及編劇的英皇電影《給我1天》，入圍都柏林國際電影節《Fantastic》單元及海南島國際電影節《H！Market新片速遞官方推薦》後，再獲第23屆意大利烏甸尼遠東電影節邀請參展，競逐包括為新導演特設的White Mulberry Award和列入《香港新秀》單元。李敏希望不辜負給機會她完成願望的人，尤其是非常積極鼓勵她當導演的好友阿Sa。

　　《給》片走遍港九新界多個特色地點取景，阿Sa說：「我小時候住過香港仔舊大街，祖藍則住深水埗，都被攝入鏡頭。從小學到中學，我住在香港仔，每次搭保母車放學，都要先送所有同學仔……再到舊大街，我才可以落車。」

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