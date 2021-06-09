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ViuTV《嫌疑》撼TVB《有可疑》 張建聲撐各有各做：唔使鬥！

2021-06-09 列印
■張建聲（前排左二）等齊出席記者會。
■陳凱詠和顧定軒齊宣傳《嫌疑事件簿》。
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　　陳凱詠（Jace）和緋聞男友顧定軒，昨日均有出席ViuTV新節目《嫌疑事件簿》宣傳活動，有指該節目「抄襲」無線參考外地同類探案式節目而製作的《死因有可疑》，Jace指《嫌疑》很早已籌備，年初起試鏡，並非抄襲。對於與《死因》撞題材兼同日同時段播映，張建聲認為若兩個節目均精彩又何必比較，最重要是觀眾睇得開心，演員玩得開心！

　　談到與有份參與《死因》的方力申打對台，張建聲笑說：「我點敢？我唔識游水，我增肥就叻啲！冇得鬥、唔使鬥！各有各做！」另外，同場的陳海寧（Dee姐）則避談是否與193（郭嘉駿）拍拖。

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