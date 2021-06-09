  • 2021年6月9日 星期三
  • 27º
  • 94%
熱門： 消費券八達通裸女出浴MIRROR打針優惠

日報新聞 > 娛樂

[email protected]《調教你》整麵包訴心聲

2021-06-09 列印
■Ian在節目中細道心路歷程。
Previous Next

　　MIRROR十二位成員在ViuTV節目《調教你MIRROR》接受梁祖堯「調教」，今晚播出的一集圍繞陳卓賢（Ian），事緣花姐擔心Ian令人、包括她亦感到有很大「距離感」，又經常和他嘈交，他遇到問題或不開心都不會講，容易令人誤會，希望阿祖能幫Ian「打開」心扉。

　　阿祖則覺得Ian非常保護自己，有點難搞，最後安排Ian和Jer到麵包店學整麵包，店主阿Kit是Ian忠粉，更一句說話Hit中Ian，令他心情有點複雜！Ian就認為MIRROR因需要兼顧各自的工作，令眾人步伐不一致，未如初成軍時齊心。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd