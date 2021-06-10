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呻遭家暴致離婚 ﻿熊田﻿﻿被老公指證出軌﻿

2021-06-10 列印
■熊田透過律師否認出軌。
■近藤在記招上表現風騷。
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　　熊田曜子上月報警稱遭老公家暴後宣佈決定離婚，其夫日前受訪就指證老婆涉紅杏出牆！圖：網上圖片

　　日本性感女星熊田曜子的圈外人老公早前獲釋後接受日媒訪問，指證熊田涉出軌，他稱發現老婆的日程上畫有心形圖案，故在家中錄音，發現妻子與別人說「老公應沒證據」、「沒被拍到照片」等疑屬與姦夫的曖昧對話；又稱事發時是錯手打中妻子眼睛，否認家暴。已決定離婚的熊田否認出軌，並稱有其夫家暴的錄音證據！



近藤真彥獲妻原諒

　　另外，56歲「世紀賤男」近藤真彥去年被爆背妻「包二奶」逾5年，他昨日現身公開活動時表現風騷，被問到家庭狀況時答稱「很美滿」，似已獲老婆原諒。

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